Bolsa Família: regra permite manutenção de parte do benefício para quem arruma emprego De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), quase 1 milhão de famílias deixaram o programa em julho por aumentarem a renda

O Bolsa Família atende quase 50 milhões de pessoas, ajudando 19 milhões de famílias no Brasil a sair da pobreza. Em julho deste ano, quase um milhão de famílias deixaram o programa ao melhorar sua renda, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A regra de proteção permite que beneficiários que conseguem emprego mantenham parte do benefício por até 12 meses.

