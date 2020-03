Bolsonaro cumprimenta populares e passeia ao lado de protesto Após apelo, presidente interagiu com manifestantes pró-governo em Brasília, atrás de duas grades que o separam da aglomeração

Bolsonaro cumprimenta apoiadores Reprodução

Depois de passear de carro por Brasília, Bolsonaro e seu comboio entraram no palácio do planalto neste domingo (15), onde o presidente apareceu na rampa para cumprimentar os manifestantes com a camiseta da seleção brasileira. Antes, Bolsonaro passou ao lado da manifestação pró-governo na Esplanada dos Ministérios, em marcha lenta.

Após apelo dos manifestantes, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto até o nível da rua para interagir com os seus apoiadores atrás de duas grandes que o separa da aglomeração.

Bolsonaro não fez nenhuma declaração, apenas acenou e fez o sinal de positivo com a mão. Em determinado momento os seus apoiadores que começaram a gritar "mito", entre outras palavras de ordem. Ele ainda cumprimentou um dos seus seguranças com o cotovelo.

