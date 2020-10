Do R7, com informações da Reuters

Bolsonaro: Declaração de Biden sobre Amazônia foi 'desastrosa' Candidato democrata à Presidência dos EUA disse em debate que, se eleito, poderá ajudar no combate ao desmatamento e fazer sanções contra o Brasil POLITICA-BOLSONARO-BIDEN-AMAZONIA:Declaração de Biden sobre Amazônia foi "desastrosa e gratuita", diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro postou declaração contra as palavras de Joe Biden Joédson Alves/EFE - 16.09.2020

O presidente Jair Bolsonaro classificou de "desastrosa" e "gratuita" a declaração do candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a Amazônia, e afirmou que o norte-americano, ao ameaçar o Brasil de sanções caso seja eleito, sinalizou que abre mão de uma "convivência cordial e profícua".

Biden, em debate com Trump na noite de terça-feira (29), propôs se unir a outros países para fornecer US$ 20 bilhões ao Brasil para interromper o desmatamento na Amazônia e, se isso não desse resultado, o Brasil sofreria "consequências econômicas significativas".

"O que alguns ainda não entenderam é que o Brasil mudou", escreveu Bolsonaro. "Hoje, seu presidente, diferentemente da esquerda, não mais aceita subornos, criminosas demarcações ou infundadas ameaças. Nossa soberania é inegociável", escreveu o presidente em sua conta no Facebook.

1- O candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar U$ 20 bilhões para pararmos de "destruir" a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020

Bolsonaro afirmou ainda que a cooperação com outros países na Amazônia é bem-vinda e tem conversado com o atual presidente dos EUA, Donald Trump, adversário de Biden na eleição, sobre o assunto. Disse ainda que seu governo tem feito ações "sem precedentes" para combater o desmatamento, embora a perda florestal permaneça em patamares elevados e as queimadas na floresta aumentando.

"A cobiça de alguns países sobre a Amazônia é uma realidade. Contudo, a externação por alguém que disputa o comando de seu país sinaliza claramente abrir mão de uma convivência cordial e profícua.", complementou. "Custo entender, como chefe de Estado que reabriu plenamente a sua diplomacia com os Estados Unidos, depois de décadas de governos hostis, tão desastrosa e gratuita declaração."

Primeiro debate para presidência dos EUA reuniu Donald Trump e Joe Biden Brian Snyder/REUTERS/29-09-2020

