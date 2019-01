Bolsonaro deve amanhã ir até Brumadinho, diz porta-voz

Bombeiros resgatam vítima de rompimento de barragem em Minas Gerais Reprodução Record TV Minas

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rêgo Barros, disse na tarde desta sexta-feira (25), que o presidente Jair Bolsonaro deve ir na manhã deste sábado, às 8h, até Brumadinho, em Minas Gerais, acompanhar a situação no local do rompimento da barragem.

Rêgo Barros afirmou que o presidente "lamenta eventuais perdas de vida ocasionadas pelo rompimento da barragem na cidade de Brumadinho".

Maior preocupação é atender as vítimas da tragédia, diz Bolsonaro

O porta-voz informou também que o presidente "determinou imediato estabelecimento de gabinetes de crise" para acompanhar os desdobramentos do rompimento da barragem, tanto no Palácio do Planalto quanto no Ministério do Meio Ambiente.

Barragem em Brumadinho tem volume de 1 mi de m³ de rejeitos

Seguem para Brumadinho os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.