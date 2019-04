Bolsonaro mandou apurar o 'que tem que ser apurado', diz ministro

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 15.10.2013

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse nesta quarta-feira (10) que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) mandou apurar "o que tem que ser apurado" sobre os 80 tiros disparados por militares contra o veículo de uma família no Rio de Janeiro. O ministro classificou como "lamentável e triste incidente" a ação dos militares e disse que as Forças Armadas vão "cortar na própria carne".

"O presidente falou: apure o que tem que ser apurado", disse Azevedo e Silva ao afirmar que disparar 80 tiros não é normal.

Azevedo e Silva participa de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Azevedo e Silva fala sobre os planos de sua pasta para 2019. Mais cedo, na mesma audiência,

No último domingo, dez militares dispararam mais de 80 tiros contra um veículo em Guadalupe, zona norte do Rio, que supostamente foi confundido com um automóvel em que estariam criminosos. No carro estavam o músico Evaldo Rosa dos Santos, de 46 anos, e sua família. O músico morreu no local e duas pessoas ficaram feridas.

