Bolsonaro recebe alta, deixa hospital e segue para Brasília  

Do R7, com Reuters

Presidente retornou a Brasília logo em seguida Divulgação/Presidência da República

O presidente Jair Bolsonaro teve alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira (13).

O avião com o presidente decolou do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, pouco depois das 13h e seguiu direto para Brasília. Bolsonaro deve descansar por mais alguns dias no Palácio da Alvorada antes de retomar as atividades.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, afirmou por volta das 12h30 que o presidente retona à capital federal sem ter uma agenda oficial para os próximos dias.

Bolsonaro está internado desde 27 de janeiro, véspera da cirurgia para remoção de uma bolsa de colostomia, usada após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado.

A previsão inicial era de que ele ficasse internado por 10 dias, mas a necessidade de tratamento com antibióticos e depois o diagnóstico de uma pneumonia estenderam o período de permanência no hospital.

O boletim médico desta manhã afirma que Bolsonaro recebeu alta com o "quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral".