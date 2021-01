Bolsonaro se cala sobre futuro do presidente do Banco do Brasil Chefe do Executivo fica em silêncio ao ser indagado se o número 1 do BB será demitido. Banco tenta acalmar acionistas

Presidente durante cerimônia de comemoração dos 160 anos da CAIXA, em Brasília Adriano Machado/ REUTERS 12.01.2021

O presidente Jair Bolsonaro permaneceu calado ao ser indagado por um de seus apoiadores sobre o futuro do número 1 do Banco do Brasil, André Brandão, na manhã desta quinta-feira (14), em frente ao Palácio do Alvorada.

"Presidente, é verdade que o presidente do Banco do Brasil vai ser demitido?", questionou um dos seus seguidores. O presidente preferiu o silêncio.

Desde esta quarta-feira, crescem os rumores de que Bolsonaro teria se irritado com o plano de redução de gastos do BB anunciado no início da semana por Brandão. De acordo com o programa, a instituição vai fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários por meio de um plano de demissão voluntária.

O plano estaria prejudicando politicamente o presidente.

A partir de então, o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica vêm tentando convencer o chefe do Executivo a desistir da ideia, já que Brandão está no cargo há menos de quatro meses e uma de suas missões é justamente enxugar os quadros do BB.

Também nesta quinta-feira, o BB (Banco do Brasil) comunicou em fato relevante não ter recebido qualquer comunicação formal do governo federal sobre a demissão de Brandão.

À Record TV, a assessoria de imprensa do Ministério da Economia destacou apenas que não há informações sobre a suposta demissão.