Brasil recebe pela primeira vez a certificação internacional de sommeliers da ASI Diploma de nível internacional, promovida pela ASI (Association de la Sommellerie Internationale), completa o ciclo de certificações da entidade no Brasil Brasil|Do R7 12/03/2025 - 13h38 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h39 )

Associação Brasileira de Sommeliers sediou, pela 1ª vez no país, o exame Diploma ASI Divulgação

No dia 10 de março, a ABS-Brasil (Associação Brasileira de Sommeliers) celebrou um marco histórico ao sediar, pela primeira vez no país, o exame Diploma ASI.

A certificação de nível internacional, promovida pela ASI (Association de la Sommellerie Internationale), completa o ciclo de certificações da entidade no Brasil, que agora contempla os níveis 1, 2 e Diploma, ou seja, todas as certificações internacionais disponibilizadas pela ASI.

A prova foi realizada na sede da ABS-SP, em São Paulo, e antecedida por um Boot Camp, um treinamento intensivo conduzido por Giuseppe Vaccarini, diretor da ASI e uma das maiores referências no setor.

Durante dois dias, Vaccarini abordou temas essenciais da profissão de sommelier, preparando os candidatos para o exame. O treinamento contou com o apoio de Danio Braga, presidente da ABS-Brasil, e Mário Telles Jr., presidente da ABS-SP.

O exame incluiu uma exigente prova teórica, seguida por uma avaliação prática de serviço, conduzida presencialmente por Vaccarini. Além disso, as provas práticas foram registradas em vídeo para análise posterior por juízes internacionais credenciados pela ASI.

Impressionado com o alto nível da organização, Vaccarini destacou o Brasil como um dos apenas seis países no mundo onde a profissão de sommelier é oficialmente reconhecida por lei — um feito atribuído à atuação da ABS-Brasil.

Com essa conquista, o Brasil fortalece sua posição no cenário mundial da sommelerie, abrindo novas oportunidades para profissionais do setor e consolidando o compromisso da ABS com a excelência na formação de sommeliers.