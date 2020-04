'Brasileiro não sabe o que é viver em segurança', diz Mendonça em posse

André Mendonça durante seu discurso de posse Edu Andrade/Estadão Conteúdo

O novo Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, se comprometeu nesta quarta-feira (29) em combater a criminalidade no Brasil durante sua gestão à frente da pasta. “O grande ator deste País é povo, que se acostumou com o estado de insegurança e não sabe o que é viver com um estado de segurança pública”, afirmou ele durante seu discurso de posse.

"Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática no combate à corrupção. Hoje esse espectro se amplia", destacou o novo ministro, que completou: "Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado — que envolve não apenas a corrupção, mas também o tráfico de drogas e de armas — nos crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes de abusos cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher."

Mendonça avalia que para alcançar o resultado desejado “é preciso compreender que a criminalidade constitui em rede de inúmeras pessoas”. "Não se faz um combate se não envolver Estados, municípios e até mesmo outros países”, observou o atual ministro da Justiça.

Mendonça ainda assumiu um compromisso em colocar o povo em primeiro lugar e defender a Constituição Federal. "Esse compromisso vem reforçado pela ética, pela integridade, por ministrar a justiça e ser agente de segurança", disse.

"Cabe a nós, líderes servos, a capacidade de pôr o povo em primeiro lugar e sermos os últimos para quando chegarmos em nossas casas olharmos nos olhos de nossos filhos e nossas esposas e, diante de Deus que nos fez, saber que não fizemos nada mais do que a nossa obrigação”, disse Mendonça, que foi aplaudido após a fala.

Para Mendonça, o compromisso assumido vem reforçado "pela ética, pela integridade, por ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação com uma atuação técnica, imparcial e sempre disposta a prestar contas" ao chefe do Executivo e a todo o povo brasileiro. "Cobre mais operações na Policia Federal, presidente da República”, enfatizou.

Funcionário de carreira da AGU (Advocacia-Geral da União), Mendonça aceitou o convite para assumir a pasta no lugar do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, que pediu demissão do cargo na última sexta-feira (29) após insatisfação com a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo.

Também tomou posse nesta quarta-feira (29) o novo Advogado-Geral da União, que assume o cargo no lugar de Mendonça. Em seu discurso, ele defendeu o aprimoramento da prática democrática. “É trabalhando para o meu País que agradecerei a confiança do excelentíssimo presidente da República”, afirmou.