Caixa libera pagamento do abono salarial para nascidos em outubro Benefício será liberado aos funcionários da rede pública que possuem o benefício com final número 3. Depósito é feito pelo Banco do Brasil PIS/Pasep

Valor do abono pode ser de até R$ 998 Serviço Noticioso / Fotoarena - 13.08.2018

O governo inicia o pagamento de mais um lote do abono salarial nesta quinta-feira (17), que contempla os trabalhadores nascidos em outubro, no caso do PIS, e os com benefício final 3 para o Pasep.

Os valores a serem recebidos variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de meses que o brasileiro trabalhou em 2018.

O saque do dinheiro pode ser realizado até o dia 30 de junho de 2020.

Arte/ R7

Quem tem direito ao saque

O benefício é disponibilizado aos trabalhadores inscritos no PIS/ Pasep há pelo menos cinco anos, que tenham trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos (R$ 1.996).

Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais), ano base 2018.

Como sacar

O Pasep é pago aos servidores públicos e o crédito em conta é feito automaticamente aos correntistas do Banco do Brasil. Os demais trabalhadores podem realizar TED para uma conta de mesma titularidade em outra instituição financeira ou efetuar o saque em uma das agências, apresentando um documento oficial de identificação.

Já o PIS, pago a funcionários da rede privada pela Caixa Econômica Federal, pode ser sacado em casas lotéricas no caso dos trabalhadores que possuem o Cartão Cidadão, em pontos de atendimento Caixa Aqui ou em terminais de autoatendimento do banco.

Caso não tenha o Cartão do Cidadão e não tenha recebido automaticamente em conta Caixa, o valor pode ser retirado em qualquer agência, apresentando o documento de identificação oficial com foto.