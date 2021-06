Câmara aprova convite para Queiroga e Onyx sobre Covaxin

A- A+

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião em Brasília Myke Sena/MS-24/06/2021

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara aprovou nesta terça-feira (29) convites para que os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana contra covid-19 Covaxin.

Leia também: Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina Covaxin

Inicialmente os pedidos apresentados por deputados de oposição eram para convocar as autoridades, quando a presença é obrigatória, mas depois foram convertidos em convite, quando não há obrigatoriedade de comparecimento.

Os parlamentares querem ouvir Onyx após ele ter questionado as declarações do deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, que disseram ter relatado suspeitas de irregularidades no contrato com a Covaxin ao presidente Jair Bolsonaro.

Queiroga, por sua vez, já disse ter "zero" preocupação em relação às tratativas da Covaxin.

