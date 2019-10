Câmara faz sessão em homenagem ao filme Nada a Perder 2

Evento aconteceu no plenário Ulysses Guimarães GW Press - 29.10.2019

A Câmara dos Deputados fez uma sessão solene em homenagem ao elenco da cinebiografia "Nada a Perder — Não se Pode Esconder a Verdade" na manhã desta terça-feira (29).

O presidente da Record TV, Luiz Claudio Costa, disse que é "muito fácil falar de um filme como esse. É muito fácil falar de uma realização como essa". Para Costa, "o Brasil precisa de histórias como essa. O Brasil precisa de heróis, de bons exemplos".

"Se o nosso país, que é tão grande, não tivesse uma comunicação tão eficiente, será que nós iriamos falar a mesma língua? Será que não foi o cinema, o rádio e a televisão que manteve a nossa língua uma só? Países se fragmentaram por falta de comunicação. A realização desse filme nos deixa muitos felizes, muito satisfeitos", afirmou Costa.

Atores participaram de sessão solene GW Press - 29.10.2019

O ator Petrônio Gontijo, que representa Edir Macedo, afirma que o filme fala sobre diversidade e propõe formas de lidar com elas. “Eu fazia questão de ficar até o fim das sessões [de transmissão do filme] para ver a reação das pessoas, e era sempre muito bonito ouvir o que elas diziam sobre o filme", afirma.

A atriz Beth Goulart, que representa a mãe de Edir Macedo no filme, agradeceu à homenagem dos deputados. "Deus deu a nós, a cada um de nós, uma responsabilidade, uma missão, um propósito de existência. Nós artistas devemos o nosso propósito a fazer arte", afirmou.

O diretor executivo da Record Entretenimento, Paulo Calil, afirma que o filme mostra que é possível superar as dificuldades.

“O grande presente que nós recebemos com a obra Nada a Perder 2, com os dois filmes, aliás, foi conhecer e entender que é possível superar as dificuldades, é possível, com a fé em Deus e com a fé em si mesmo. Essa é a grande lição do filme. O bispo acreditou em Deus. Às vezes algumas questões em nossas vidas, problemas no trabalho e na vida pessoal, exigem da gente que sejamos fortes. O bispo passou essa lição: de que precisamos ser fortes", disse.

O deputado federal Julio Cesar Ribeiro elogiou o filme e parabenizou os participantes da obra. "É uma superprodução que merece todo o nosso respeito em relação a tudo que foi realizado", afirmou.

Veja imagens da homenagem ao filme Nada a Perder 2

Assista à homenagem na íntegra: