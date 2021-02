Cerimônia de abertura do ano legislativo também será hoje Com a vitória dos candidatos apoiados pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro deve prestigiar a sessão no Congresso

Bolsonaro e Fux devem participar da abertura do ano legislativo

A abertura do ano legislativo está prevista para esta quarta-feira (3) e será conduzida pelos novos presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que também preside o Senado, e da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL).

Com a vitória dos candidatos apoiados pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro deve prestigiar a sessão num gesto de aceno a Lira e Pacheco. A solenidade de abertura tem início com a leitura da mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo. O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, também deverá participar. Ao final, o presidente do Congresso encerra a sessão.

Antes da abertura dos trabalhos, o evento tem início com a chegada dos presidentes das duas Casas ao Palácio do Congresso, onde, ao pé do mastro da bandeira nacional, é executado o Hino Nacional pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial, simultaneamente à salva de 21 tiros de canhão.

O presidente do Congresso segue em revista às tropas, acompanhado pelo comandante das Forças Armadas. Ao fim da revista, os presidentes se reencontram no início da rampa e passam pelos Dragões da Independência para entrar no Congresso.