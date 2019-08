Club Med Itaparica fecha as portas depois de 40 anos de atuação

Unidade de Itaparica do Club Med encerrou suas atividades nesta quarta-feira Reprodução/Google Imagens

O Club Med Itaparica, na Bahia, fecha as suas portas nesta quarta-feira (31) depois de 40 anos de operação. O encerramento de suas atividades havia sido anunciado em março deste ano.

Em nota, o grupo informou que a decisão faz parte de uma estratégia mundial de focar em resorts que evoluem para um posicionamento premium.

A empresa também afirmou que “todos os funcionários terão os seus direitos trabalhistas garantidos no ato da rescisão” e que “foram adotadas medidas para a promoção de cursos em parceria com o Senac para reorientação profissional – seja para empreendedorismo, seja para realocação no mercado de trabalho - e a possibilidade de se candidatarem a vagas nos demais resorts da rede, de acordo com as posições disponíveis”.

A nota ainda esclarece que está “avaliando e tentando ajustar as expectativas com as demandas em outras unidades, além de negociando com redes hoteleiras em Salvador que têm interesse em receber candidaturas dos profissionais”.

Por último, a empresa afirma que o “Club Med reitera seu carinho pela unidade de Itaparica, que simboliza o início das nossas operações no Brasil. Ao longo desses 40 anos de atividades na região, prezamos pela mesma, tratando-a com muito respeito, e garantimos cumprir todos os nossos deveres com o encerramento do resort”.