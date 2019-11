CNJ aprova criação de espaços especiais para depoimentos infantis Medida estabelece que tribunais estaduais deverão, no prazo máximo de 180 dias, apresentar estudos para criar varas especializadas CNJ

Tribunais vão ter 180 dias para implementar medida Reprodução/ Gil Ferreira/Agência CNJ

Resolução aprovada por unanimidade pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) garante que crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, tenham seus depoimentos colhidos em espaços adaptados e por pessoas com treinamento específico.

A medida visa a evitar a possibilidade de violência institucional — aquela causada por profissionais sem preparo para lidar com a condição mental de menores de idade, ou pela exposição a lugares que causem violência psicológica às crianças.

A mesma medida estabelece que os tribunais estaduais deverão, no prazo máximo de 180 dias, apresentar estudos para criar varas especializadas destinadas a receber processos que envolvam crianças.

A resolução, elaborada a partir do Foninj (Fórum Nacional da Infância e Juventude), obedece critérios exigidos pelas ONU (Organização das Nações Unidas) para o tratamento de crianças dentro do sistema judiciário.

De acordo com números do Disque 100, serviço do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que recebe denúncias de abusos e violações contra grupos vulneráveis, apenas em 2018 foram mais de 17 mil ocorrências envolvendo crianças e adolescentes. Dessas, 13,4 mil eram casos relacionados a abusos sexuais.