Concursos públicos oferecem remuneração de até R$ 30 mil

Pietro Otsuka*, do R7

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem busca se colocar novamente no mercado de trabalho e fugir do desemprego, que atinge 12,6 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, médio e técnico, até o ensino superior. São mais de 2 mil vagas para cargos e funções distintos, com salários de até R$ 30 mil.

É o caso do concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que oferece 50 vagas para juiz substituto com remuneração de R$ 30.404,42.

Vale ressaltar outras oportunidades que ofertam um grande número de vagas, como os concursos oferecidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ambos de São Paulo, que disponibilizam 600 e 777 vagas, respectivamente.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Câmara de São Miguel Arcanjo - SP

Vagas: 5

Níveis: Médio e superior

Cargos: Escrituário, assistente de comunicação, auxiliar de diretoria, contador e procurador legislativo

Valor da inscrição: de R$ 57,00 a R$ 83,00

Salários: de R$ 1.548,01 a R$ 3.203,33

Prazo de inscrições: até o dia 28 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Tribunal de Justiça - RJ

Vagas: 50

Níveis: Superior

Cargos: Juiz substituto

Valor da inscrição: R$ 250,00

Salários: R$ 30.404,42

Prazo de inscrições: até o dia 25 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Corpo de Bombeiros - SP

Vagas: 600

Níveis: Médio

Cargos: Guarda-Vidas

Valor da inscrição: Não será cobrada taxa de inscrição

Salários: R$ 1.290,66

Prazo de inscrições: até o dia 28 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - AP

Vagas: 129

Níveis: Superior e médio

Cargos: Advogado legislativo, analista legislativo, assistente legislativo e auxiliar legislativo

Valor da inscrição: de R$ 80,00 a R$ 140,00

Salários: de R$ 3.798,34 a R$ 11.395,01

Prazo de inscrições: até o dia 30 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ - SP

Vagas: 50

Níveis: Superior

Cargos: Analista, enfermeiro e médico

Valor da inscrição: R$ 90,00

Salários: de R$ 5.377,59 a R$ 8.966,15

Prazo de inscrições: até o dia 23 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Matão - SP

Vagas: 24

Níveis: Médio, técnico e superior

Cargos: Agente de ação social, almoxarife, arquivista, assistente social, agente de apoio, auxiliar, cirurgião dentista, enfermeiro, engenheiro elétrico, farmacêutico, fiscal geral, fisioterapeuta, motorista, psicólogo, técnico em desenho, técnico em enfermagem, técnico em farmácia, terapeuta ocupacional e pintor

Valor da inscrição: de R$ 10,07 a R$ 14,02

Salários: de R$ 1.455,30 a R$ 3.194,01

Prazo de inscrições: até o dia 31 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CE

Vagas: 184

Níveis: Fundamental, médio. técnico e superior

Cargos: Advogado, assistente social, contador, educador físico, enfermeiro, engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, odontólogo, pedagogo, professor, psicólogo, técnico de análise de dados, terapeuta ocupacional, cadista, motorista, orientador social, técnico e tradutor

Valor da inscrição: de R$ 75,00 a R$ 155,00

Salários: de R$ 998,00 a R$ 8.000,00

Prazo de inscrições: até o dia 6 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

SUS (Sistema Único de Saúde) - SP

Vagas: 777

Níveis: Superior

Cargos: Médico

Valor da inscrição: R$ 215,00

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até o dia 13 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Fundação Instituto Tecnológico de Osasco

Vagas: 36

Níveis: Médio e superior

Cargos: Auxiliar de administração, técnico em gestão, advogado e analista de gestão

Valor da inscrição: de R$ 56,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.323,41 a R$ 3.981,65

Prazo de inscrições: até o dia 13 de novembro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Escola Superior de Educação Física de Jundiaí - SP

Vagas: 3

Níveis: Médio e superior

Cargos: Assistente em administração, contador e procurador

Valor da inscrição: de R$ 90,00 a R$ 150,00

Salários: de R$ 2.774,78 a R$ 10.960,81

Prazo de inscrições: até o dia 23 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

IAMSPE (Instituto de Assitência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo) – SP

Vagas: 247

Níveis: Superior

Cargos: Clínica médica, cirurgia básica, psiquiatra, anestesiologia, pediatra, neurologia, radiologia, geriatria, nefrologia, ginecologia e obstetrícia, oftalmologia e ortopedia

Valor da inscrição: R$ 245,00

Salários: não informado

Prazo de inscrições: até o dia 28 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Piracicaba - SP

Vagas: 54

Níveis: Superior

Cargos: Professor substituto de educação infantil e professor substituto de ensino fundamental

Valor da inscrição: R$ 75,00

Salários: R$ 2.806,50

Prazo de inscrições: até o dia 11 de novembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de São Roque - SP

Vagas: 2

Níveis: Fundamental e médio

Cargos: Inspetor de alunos e secretário de escola

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 56,50

Salários: de R$ 1.060,82 a R$ 1.542,26

Prazo de inscrições: até o dia 30 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas

