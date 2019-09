Concursos públicos oferecem vagas com salário de até R$ 30 mil

Concursos oferecem vagas com salário de até R$ 30 mil Moacyr Lopes Junior/Folhapress - 10.01.2016

Para quem busca se inserir no mercado de trabalho ou fugir do desemprego, os concursos públicos são uma boa alternativa. As oportunidades existem para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental, até ensino superior. São milhares de vagas para cargos e funções distintas, com salários que chegam até R$ 30 mil.

É o caso do concurso oferecido pelo Tribunal de Justiça do Pará, que oferece 50 vagas para juiz. Outras oportunidades, como as oferecidas pela prefeitura de Peruíbe, têm remunerações que chegam aos R$ 11 mil.

Além dessas, vale ressaltar o edital aberto pela Polícia Militar de São Paulo, que oferta 2700 vagas para soldado de 2º classe.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Polícia Militar - SP

Vagas: 2700

Níveis: Médio

Cargos: Soldado de 2º classe

Valor da inscrição: R$ 50,00

Salários: R$ 3.164,58

Prazo de inscrições: até o dia 25 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura da Estância Balneária de Peruíbe - SP

Vagas: 218

Níveis: médio e superior

Cargos: agente comunitário de saúde, médico, técnico de enfermagem, agente de combate às endemias, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, enfermeiro e técnico de farmácia

Valor da inscrição: de R$ 56,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.389,34 a R$ 11.035,97

Prazo de inscrições: até o dia 12 de setembro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Dois Córregos - SP

Vagas: 37

Níveis: Fundamental, médio e superior

Cargos: Professor, médico, psicólogo, monitor de serviços escolares, agente comunitário, escriturário, fiscal de tributos, inspetor de alunos, secretário de escola, técnico agrícola, cirurgião dentista, fonoaudiólogo, assistente social e técnico em veterinário

Valor da inscrição: de R$ 35,00 a R$ 70,00

Salários: de R$ 1.042,85 a R$ 10.702,96

Prazo de inscrições: até o dia 30 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Piracicaba - SP

Vagas: 28

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: Auxiliar em saúde bucal, operador de máquinas, rádio operador, soldador, agente administrativo do Poupatempo, agente de zoonoses, arte finalista, cuidador em saúde mental, eletricista, escriturário, fiscal de serviço público, maquinista, motorista, etc

Valor da inscrição: de R$ 57,00 a R$ 83,00

Salários: de R$ 1.962,45 a R$ 6.042,46

Prazo de inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Tribunal de Justiça do Pará - PA

Vagas: 50

Níveis: Superior

Cargos: Juiz de Direito substituto

Valor da inscrição: R$ 304,00

Salários: até R$ 30.404,42

Prazo de inscrições: até o dia 23 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará - PA

Vagas: 68

Níveis: Superior e médio

Cargos: Assistente social, farmacêutico Bioquímico, Técnico de Enfermagem e Técnico em Patologia Clínica

Valor da inscrição: de R$ 36,00 a R$ 45,00

Salários: de R$ 1.065,95 a R$ 3.345,14

Prazo de inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Secretaria de Segurança Pública/Diretoria de Administração Penitenciária - GO

Vagas: 500

Níveis: Superior

Cargos: Agente de Segurança Prisional 3ª classe

Valor da inscrição: R$ 120,00

Salários: até R$ 4.891,25

Prazo de inscrições: até o dia 13 de outubro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Companhia do Metropolitano de São Paulo - SP

Vagas: 4

Níveis: médio e superior

Cargos: Agente de Segurança Metroviária

Valor da inscrição: R$ 85,00

Salários: R$ 3.075,16

Prazo de inscrições: até o dia 13 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Câmara Municipal de Guapimirim - RJ

Vagas: 17

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: Auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de recursos humanos, motorista, assistente legislativo, contador e procurador

Valor da inscrição: de R$ 87,00 a R$ 155,00

Salários: de R$ 1.007,54 a R$ 2.500,00

Prazo de inscrições: até o dia 10 de setembro

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura Municipal de Potim - SP

Vagas: 12

Níveis: Superior

Cargos: Professor e monitor

Valor da inscrição: R$ 18,00

Salários: de R$ 1.593,27 a R$ 1.790,40

Prazo de inscrições: até o dia 10 de setembro de 2019

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas