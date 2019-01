Confira como Cesare Battisti foi encontrado na Bolívia

Italiano estava com barba, óculos de sol e calça jeans no momento da detenção Reprodução/Facebook

Cesare Battisti, italiano condenado à prisão perpétua na Itália por quatro assassinatos cometidos na década de 70, foi preso na noite de sábado (12), na Bolívia.

Com a prisão decretada e a extradição autorizada em dezembro pelo Brasil, Battisti fugiu para a Bolívia e foi encontrado em Santa Cruz de la Sierra.

Investigadores italianos estavam há semanas trabalhando nas buscas por Battisti na Bolívia e haviam chegado a um suspeito em Santa Cruz de la Sierra.

Voo com Battisti deve sair da Bolívia às 17h30 em direção a Roma

Na noite de ontem, Battisti caminhava a pé pelas ruas e não resistiu à prisão, realizada por agentes bolivianos.

Solicitado a mostrar seus documentos, ele respondeu em português que não portava nenhum. Em seguida, Battisti foi levado a uma delegacia policial e, finalmente, apresentou um documento brasileiro.

O italiano estava com barba, óculos de sol, calça jeans e uma camiseta azul, de acordo com um vídeo divulgado pela polícia.

Os agentes bolivianos fizeram a prisão após confirmarem com as autoridades italianas e brasileiras de que o suspeito era mesmo Battisti. Investigadores italianos estiveram há uma semana na Bolívia para analisar a possibilidade de Battisti estar em Santa Cruz de la Sierra.

Eles fizeram comparações físicas e comportamentais para concluir que se tratava do italiano. Parte das investigações foi feita pela Promotoria de Milão, com sistemas de interceptações sofisticados implantados em colaboração com a polícia boliviana.