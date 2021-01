Confira datas comemorativas e feriados de janeiro de 2021

A- A+

TV Tupi foi inaugurada no dia 20 de janeiro Divulgação

O primeiro mês do ano, janeiro, traz o dia da Confraternização Universal (1º) e datas como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa (21).

Janeiro também é marcado por datas que celebram a comunicação no Brasil. No dia 20, a inauguração da TV Tupi completa 70 anos. No dia 8, o lançamento da radionovela O Direito de Nascer (uma das de maior sucesso da história) também completa 70 anos.

Mais recentemente, há cinco anos (no dia 1º), o acordo ortográfico entrou em vigor nos países lusófonos. As datas são alguns dos 99 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Lista de fatos históricos, datas comemorativas e feriados de janeiro de 2021

Janeiro de 2021

1

Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (95 anos)

Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (85 anos)

Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (75 anos) - frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol

Fundação do Império Alemão (150 anos) - às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918.

Formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou simplesmente Reino Unido (220 anos)

Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (220 anos)

As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (120 anos)

Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (05 anos)

Dia da Confraternização Universal

Dia do Domínio Público

Fundação Esporte Clube Bahia (90 anos)

2

Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (125 anos) - fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme

Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (70 anos)

Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (70 anos) - considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro

Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (30 anos)

3

Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (85 anos) - foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC

Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (15 anos)

Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (55 anos)

Papa Leão X excomunga o então monge agostiniano Martinho Lutero (500 anos)

Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (45 anos)

4

Nascimento da atriz e humorista paulista Zilda Cardoso (85 anos) - famosa por interpretar a Dona Catifunda em programas de televisão

Nascimento do engenheiro mineiro Israel Pinheiro (125 anos) - foi convidado por JK para participar na construçao de Brasília e mais tarde seria o primeiro prefeito do Distrito Federal

Dia Mundial do Braille

Fundação do Jornal da Tarde (55 anos)

5

Nascimento do animador, cineasta, roteirista, escritor e artista de mangá japonês Hayao Miyazaki, o Disney japonês (80 anos)

Morte do cantor e compositor paulista Roque Ricciardi, o Paraguassu (45 anos)

6

Nascimento do cantor, produtor, poeta, guitarrista e pintor inglês Syd Berrett (75 anos) - um dos fundadores do Pink Floyd

Dia de Reis

Lançamento do programa Um milhão de melodias, na Rádio Nacional (78 anos)

7

Nascimento do cantor e compositor fluminense Luiz Melodia (70 anos)

Dia do Leitor

Dia da Liberdade de Culto

8

Morte do cantor e intérprete de samba-enredo fluminense Dermeval Miranda Maciel, o Roberto Ribeiro (25 anos)

Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia

Lançamento da radionovela Direito de Nascer, na Rádio Nacional (70 anos)

9

Nascimento da cantora estadunidense Joan Baez (80 anos)

Entra em vigor, no Brasil, a Lei Saraiva que estabeleceu o título de eleitor, proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império brasileiro (140 anos)

Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)

Dia do Fico - quando o então príncipe regente D. Pedro de Alcântara foi contra as ordens das Cortes Portuguesas que exigiam sua volta a Lisboa, ficando no Brasil

10

Morte da estilista francesa Coco Chanel (50 anos)

Morte do cantor, compositor, ator e produtor musical britânico David Bowie (5 anos)

Convocação da Primeira Assembleia Geral da ONU, em Londres (70 anos)

Início da Festividade do Glorioso São Sebastião (Arquipélago do Marajó)

11

Nascimento do estudante de economia da UFRJ, o baiano Stuart Angel Jones (75 anos) - participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

12

Morte do cantor, violonista e compositor fluminense Luiz Bonfá (20 anos)

Morte da escritora britânica Agatha Christie (45 anos)

Morte do atleta paulista Adhemar Ferreira da Silva (20 anos) - primeiro bicampeão olímpico do país

O então Presidente da República Juscelino Kubitschek funda a Orquestra Sinfônica Nacional (OSN) (60 anos) - integrou a Campanha Nacional de Radiodifusão Educativa e foi constituída pela incorporação de todos os músicos sinfônicos da Rádio Nacional e a Rádio MEC, produziu centenas de gravações exclusivas

Fundada a cidade de Belém, na Capitania do Grão-Pará (atual estado do Pará), por Francisco Caldeira Castelo Branco (405 anos)

13

Morte do romancista, contista e poeta irlandês James Joyce (80 anos)

14

Getúlio Vargas institui as Comissões de Salário Mínimo (85 anos) - através delas, procedeu-se a longo e rigoroso inquérito para cálculo do salário mínimo

15

Nascimento do cantor, compositor e acordeonista pernambucano José Januário Gonzaga do Nascimento, o Zé Gonzaga (100 anos)

Lançamento da Wikipédia, enciclopédia livre de conteúdo wiki (20 anos)

16

Nascimento do cantor fluminense Jorge Neves Bastos, o Jorge Goulart (95 anos)

17

Nascimento do cantor, compositor, violinista e escritor fluminense Henrique George Mautner, o Jorge Mautner (80 anos)

18

Dia Estadual da Baía de Guanabara - determinado pela Lei 3616/2001, certamente para lembrar a data do vazamento de um tubo submarino que resultou em uma enorme mancha de óleo

19

Inaugurada pelo presidente brasileiro Eurico Gaspar Dutra a Rodovia Presidente Dutra ligando São Paulo e Rio de Janeiro (70 anos)

20

Nascimento do escritor e jornalista fluminense Euclides da Cunha (155 anos)

Criação da Força Aérea Brasileira (FAB) (80 anos)

Três jovens da cidade mineira de Varginha relatam ter visto um ser extraterrestre e a suposta aparição da criatura causou repercussão nacional que ficou conhecido como o caso do E.T. de Varginha (25 anos)

Dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro - feriado municipal

Inaugurada a estação de televisão brasileira TV Tupi Rio de Janeiro (70 anos)

Dia Nacional da Parteira Tradicional

21

Nascimento do cantor e compositor alagoano José Fernandes de Paula, o Peterpan (110 anos)

Nascimento do tenor lírico spinto, músico e maestro espanhol Plácido Domingo (80 anos)

Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

22

Nascimento do filósofo, cientista, ensaísta inglês Francis Bacon (460 anos) - considerado como o fundador da Ciência Moderna

Morte do militar, engenheiro, professor e estadista fluminense Benjamin Constant (185 anos)

Fundação da Universidade Federal do Acre (50 anos)

23

Nascimento do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro (80 anos)

24

Nascimento do cantor estadunidense Neil Diamond (80 anos)

O sismo mais mortal da história, o sismo de Shaanxi, atinge a província de Shaanxi, na China. Houve cerca de 830.000 mortes (465 anos)

Dia da Previdência Social - a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias

25

Nascimento da cantora, compositora e atriz fluminense Elizabeth Miessa, a Beth Goulart (60 anos)

Nascimento do cantor e compositor fluminense Milton de Oliveira (105 anos) - em 1954, teve gravadas pelo cantor e radialista César de Alencar, então no auge do sucesso de seu programa na Rádio Nacional, o baião O casamento da filha do Tomás e a marcha No Japão é que é bom, com Haroldo Lobo

Dia do Carteiro - a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal

Dia da Bossa Nova

Inauguração do Elevado Presidente João Goulart, nomeado anteriormente Elevado Presidente Costa e Silva, e popularmente conhecido como Minhocão (45 anos)

26

Morte do escritor e diplomata maranhense Graça Aranha (90 anos)

27

Nascimento do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (265 anos)

Morte do compositor de óperas italiano Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (120 anos)

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Dia Internacional do Conservador Restaurador

Criação da Fundação Cultural de Brasília (60 anos)

Fundação da Candangolândia (RA XIX) (65 anos)

28

Lançamento do Plano Cruzado (35 anos)

Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - a data relembra a chacina cometida em Unaí - MG da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo numa fazenda local

Dia Internacional da Privacidade de Dados

29

Nascimento do ex-jogador de futebol e político fluminense Romário de Souza Faria (55 anos)

Morte da atriz paulista Geórgia Gomide (10 anos)

Dia da Visibilidade Trans

30

Nascimento do músico britânico Philip David Charles Collins, o Phil Collins (70 anos)

Dia do Quadrinho Nacional

Dia da Saudade

31

Morte do cantor, instrumentista, arranjador e compositor paraense Ismael Netto (65 anos) - criador do conjunto Os Cariocas, grupo vocal de grande popularidade e que teve intensa atuação na época da bossa nova. Seus arranjos vocais, a quatro e cinco vozes, fizeram o diferencial do conjunto em relação a seus antecessores, que cantavam a três vozes. Segundo Ruy Castro, em seu livro Chega de Saudade, a importância de Ismael para a música popular brasileira, como harmonizador, ainda está por ser conhecida, mas, em seu tempo, ele era um prodígio

Dia Mundial do Mágico

Fundação do município amazonense de Nhamundá do Corocoro no médio Amazonas (65 anos)