Confira iniciativas do governo brasileiro para diminuir a desigualdade social no país O cidadão que ganha até R$5 mil por mês estará isento do IR a partir de 2026; o governo também investe no programa Pé de Meia para incentivar o estudo e ascensão social dos jovens

O Governo do Brasil criou iniciativas de apoio econômico para a população que refletem maior poder de compra e menor desigualdade social Divulgação/ Governo do Brasil

O Brasil é, historicamente, um dos países com maior desigualdade social no mundo. Segundo o relatório de Desenvolvimento Humano da ONU de 2024, o país ficou em sexto lugar no Índice de Gini - métrica utilizada para calcular a concentração de renda nos países.

Para resolver este problema, o Governo do Brasil aposta em iniciativas que dêem apoio econômico à população menos favorecida para aumentar o poder de compra destes cidadãos e possibilitar uma vida mais digna para eles. Além disso, tais medidas estimulam a economia nacional e deixam o Brasil mais forte.

Duas das políticas públicas mais recentes encontradas para favorecer a ascensão social destes brasileiros são a isenção do Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil e o programa estudantil Pé-de-Meia.

A primeira medida ainda está tramitando no Congresso e deve ser válida a partir de janeiro de 2026. Atualmente a isenção do Imposto de Renda é válida somente para cidadãos que ganham até R$3.036,00 por mês. O Governo do Brasil busca fazer essa alteração marcante para que 90% dos contribuintes gastem menos e consigam ter uma melhor qualidade de vida.

Já o programa Pé-de-Meia é uma realidade, funciona desde janeiro de 2024 e já beneficiou mais de 4 milhões de jovens. Trata-se de um incentivo financeiro e educacional para garantir que estudantes do ensino médio público permaneçam na escola, concluam seus estudos e posteriormente ingressem em uma faculdade. Os valores chegam a R$9.200,00 por aluno.

Para saber mais sobre essas e outras iniciativas que geram melhorias no seu dia a dia, consulte o site do Governo Federal.

*Essa matéria é patrocinada pelo Governo do Brasil.