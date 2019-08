Consumo de eletricidade cresce 3% no 1º semestre, diz CCEE

Consumo médio foi de 65.496 MW Marcello Casal jr/Agência Brasil

O consumo de energia elétrica no Brasil cresceu 3% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, informou nesta terça-feira (27) a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), apontando 65.496 MW médios consumidos.

A demanda por eletricidade, importante indicador da atividade econômica, havia crescido apenas 1,1% no primeiro semestre de 2018 ante o mesmo período do ano anterior, percentual semelhante ao visto na primeira metade de 2017, versus 2016, segundo dados da CCEE.

No primeiro semestre de 2019, o consumo no ACL (Ambiente Contratação Livre), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, cresceu 2,7% para 19.571 MW médios de energia.

No ACR (Ambiente de Contratação Regulada), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, o consumo no primeiro semestre de 2019 teve crescimento de 3,1%, registrando 45.925 MW médios.

