Covid-19: Bahia prorroga toque de recolher até 26 de abril Decreto proíbe comércio de bebidas alcoólicas das 18 horas do dia 23 de abril até as 5 horas do dia 26 do mesmo mês

Divulgação / MTUR

O governo da Bahia prorrogou as medidas de distanciamento e restritivas para atividades não essenciais adotadas para conter a circulação do novo coronavírus no Estado. Elas terão validade pelo menos até o dia 26 de abril. Entre as ações, figura o toque de recolher. Entre 20 horas e 5 horas da madrugada foi instituída restrição para a circulação e permanência de pessoas nas ruas, praças e outros locais públicos.

Na região de Irecê, 23 municípios terão um toque de recolher maior, das 18 horas às 5 horas. A circulação de transporte público também fica proibida entre 20h30 e 5 horas da manhã.

O decreto publicado pelo governo proíbe também o comércio de bebidas alcoólicas das 18 horas do dia 23 de abril (sexta-feira da outra semana) até as 5 horas do dia 26 de abril (segunda-feira seguinte).

Também continuam proibidos shows e festas em qualquer lugar e com qualquer número de participantes. O governo autoriza, contudo, eventos científicos, desde que cumpridos protocolos sanitários e com número de participantes limitado a 50 pessoas.

Em 99 cidades da Bahia, não é permitido realizar qualquer tipo de evento com qualquer quantidade de pessoas. Nessas cidades as restrições foram maiores em razão da situação epidemiológica e da circulação do vírus.