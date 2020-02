Curso para homens que agridem mulheres é positivo, diz promotora

Medida visa mudar comportamento dos homens e prevenir novas agressões Divulgação / TJMG

A aprovação pelo Senado Federal de um projeto de lei que obriga homens agressores de mulheres a frequentar centro de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial é visto como uma medida positiva pela promotora Erica Canuto, do Núcleo de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em entrevista ao JRNews da Record News.

O núcleo foi um dos pioneiros no país a adotar um curso para homens que cometem violência contra a mulher.

"Homens que participaram do curso não voltam a praticar violência contra a mulher, a reincidência é zero", explica a promotora, afirmano ainda que apesar da resistência inicial, os participantes do curso acabam "aceitando e contando como adquiriram estes padrões de masculinidade tóxica".

Após a aprovação no senado, o texto, que será acrescido na Lei Maria da Penha, seguiu para sanção do Presidente da República e diz que o curso ou o acompanhamento poderá ser feito individualmente ou em grupos.