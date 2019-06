Defensoria promove mutirão para reconhecimento de paternidade    

Exame de DNA é feito em convênio com Unesp e Imesc Pixabay

A Defensoria Pública de SP promove em parceria com a Alesp (Assembleia Legislativa) e a Unesp um mutirão para investigação e reconhecimento de paternidade. O atendimento, que priorizará a resolução extrajudicial dos casos, será realizado no posto de atendimento da Defensoria na Alesp, das 13h às 17h, de hoje até o dia 14 de junho (exceto sábado e domingo).

O atendimento terá três etapas: na primeira, a Defensoria receberá as mães — ou outras pessoas que detenham a guarda da criança ou do adolescente e — interessados no procedimento, para que indiquem o suposto pai.

Caso ele se disponibilize a comparecer voluntariamente, será agendada a coleta de material genético para exame de DNA, a ser feita pela Unesp na própria Casa Legislativa, numa segunda etapa do mutirão. Por fim, haverá a entrega dos laudos após a análise de DNA.



As pessoas interessadas no atendimento devem levar os seguintes documentos: documentos pessoais próprios da mãe ou do guardião (ex.: RG, CPF, carteira de motorista e, para guardião, termo de guarda); documentos da criança ou adolescente (ex.: certidão de nascimento da criança ou do adolescente, RG, CPF); documentos que comprovem renda familiar (ex.: carteira de trabalho, demonstrativo de pagamento, extrato de conta corrente, declaração de imposto de renda); comprovante de residência; dados ou documentos de identificação do suposto pai (ex.: RG, CPF, carteira de motorista, se possuir); endereço residencial ou profissional do suposto pai.



O atendimento da Defensoria Pública de SP é prestado, em regra, a pessoas que tenham renda familiar de até três salários mínimos.

Além do mutirão, a instituição mantém seu atendimento cotidiano a demandas relativas a Direito de Família, que na Capital pode ser agendado pelo telefone 0800 773 4340. No ano passado, de 1,9 milhão de atendimentos foram realizados pela Defensoria Pública de SP, a maior parte se refere a demandas dessa área do direito.



Exames de DNA



A Defensoria Pública de SP mantém convênios com a Unesp e o Imesc (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) para a realização de exames de DNA e reconhecimento de paternidade. A parceria com a Unesp inclui as unidades da Defensoria na capital, São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto; e, com o Imesc, as unidades na capital e no interior.

Por mês, podem ser feitas por meio desses convênios até 213 coletas de material genético na capital e no interior, com o objetivo de solucionar de forma extrajudicial casos de investigação e reconhecimento de paternidade.