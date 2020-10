Deputado apresenta pedido de impeachment contra Marco Aurélio Capitão Augusto (PL-SP) pede a "apuração e julgamento" da conduta do ministro na decisão que libertou o traficante André do Rap Deputado apresenta pedido de impeachment contra Marco Aurélio

Marco Aurélio tomou decisão que soltou líder do PCC Nelson Jr./SCO/STF – 11.02.2020

O deputado federal Capitão Augusto (PL-SP) apresentou nesta terça-feira (13) um pedido de impechment contra o ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Na solicitação, o parlamentar pede a "apuração e julgamento" da conduta de Mello ao determinar a soltura do traficante internacional André do Rap, apontado como um dos principais líderes PCC (Primeiro Comando da Capital).

Leia mais: André do Rap entra na lista dos mais procurados pela polícia

No dia seguinte à decisão de Marco Aurélio, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, determinou o retorno do traficante à prisão, mas ele já não foi mais localizado. André do Rap estava preso desde o fim de 2019 e agora encontra-se foragido.

Para o deputado, a determinação da soltura de André do Rap deve ser “devidamente esclarecida” e avalia que a atitude “pode configurar crime de responsabilidade, que demanda providências para que a sociedade não fique refém do crime de tráfico”

"É necessário que Sua Excelência o Senhor Ministro Marco Aurélio seja chamado a justificar a legalidade de sua conduta, que já tem causado prejuízos processuais, como a fuga do narcotraficante, que os investigadores acreditam ter fugido do país, motivo pelo qual a polícia federal pediu à Interpol para incluir André do Rap na lista internacional de procurados", escreveu Capitão Augusto no pedido.