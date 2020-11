Desembargador Hélcio Dantas Lobo Junior será presidente do Coleouv

Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior Divulgação

O desembargador Helcio Dantas Lobo Junior, ouvidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região eleito para o biênio 2020-2022, deverá ocupar também a Presidência do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho (Coleouv), pelo próximo período de um ano. A eleição da nova diretoria ocorreu durante a 28ª Reunião Ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, realizada por videoconferência nesta segunda-feira, 23/11, data em que também se comemora o dia do Ouvidor da Justiça do Trabalho.

O encontro reuniu, entre outros, o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor), desembargador Leonardo Trajano, a ministra ouvidora do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Helena Mallmann, e ainda os ex-presidentes do Coleouv, desembarrgadores Eliney Bezerra Veloso (TRT-23) e José Otávio de Souza Ferreira (TRT-15).

A chapa da nova diretoria do Coleouv, eleita por aclamação, terá, como vice-presidente o desembargador Edmilson Antonio de Lima, do TRT-9 (PR); e como secretário, o desembargador Tarcísio Régis Valente, do TRT-23 (MT). A gestão dos coordenadores do Colégio fica a cargo do servidor do TRT-15, Alan Rogério O. Simões de Melo.

Em seu discurso, o desembargador Helcio Dantas afirmou que não medirá esforços para procurar “em todos os segmentos do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, todo o imprescindível apoio para enfrentarmos as dificuldades, e buscarmos as melhores soluções para as questões que envolvam a nossa justiça especializada”. O magistrado também afirmou acreditar que “esse momento turbulento que vivenciamos há de nos conduzir a um aprendizado, na busca incansável de união e fraternidade com nossos pares em prol de um objetivo maior, que é a construção de um Brasil justo e equânime”.

