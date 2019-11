Dodge Challenger vira carro da Polícia Rodoviária Federal no Paraná

do R7 com informações da Agência Brasil

Carro tem mais de 300 cavalos de potência e será utilizado em ações educativas Reprodução

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ganhou um reforço de agilidade no atendimento de ocorrências nas rodovias federais do Paraná, que vai contar com um carro Dodge Challenger RT, avaliado em mais de R$200 mil, no patrulhamento.

O veículo foi apreendido em uma operação contra o tráfico internacional de drogas em abril de 2017 no Paraná e foi cedido para a PRF pela Justiça Federal de Umuarama, até que seja encerrado o processo do caso.

Com 372 cavalos-vapor de potência, o veículo foi fabricado em 2010, nos Estados Unidos. O carro estava guardado há mais de dois anos em um pátio de Cascavel.

“A utilização do veículo pela autoridade policial certamente será promovida de modo a manter sua conservação, evitando-se a precoce deterioração em virtude da ociosidade e da sujeição dos bens às intempéries e outros desgastes derivados de sua estagnação em depósito”, diz trecho da decisão do juiz José Carlos Fabri, da 1ª Vara Federal de Umuarama.