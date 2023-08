Educação Parental: pais podem ser ensinados a serem pais?

A- A+

Não existe apenas uma maneira de criar os próprios filhos. Cada casa possui a própria estrutura familiar com suas crenças e ideologias. Mas, ainda assim, algumas coisas devem ser evitadas, como distanciamento dos pais com os filhos e falta de diálogo, o que pode dificultar a formação de laços de intimidade.

A educadora parental, Stella Azulay, que também é fundadora da “Juntos Educação Parental”, destaca a importância de respeitar o espaço familiar e não esperar que o filho seja educado comportamentalmente nas escolas, pois a função da escola é educar academicamente, e essas duas coisas não devem se misturar: “ Infelizmente, hoje, os pais, realmente, se sentem perdidos, mas acabam jogando essa responsabilidade de educar os filhos nas mãos das escolas que já estão sobrecarregadas, já tem muitos desafios para lidar”.

Fernanda King, pedagoga especialista em desenvolvimento infantil, lida constantemente com relações entre pais e escola, vive de perto as dificuldades da educação parental. Ela segue a mesma linha da Stella e reforça a separação entre escola e pais: “Eu acho que a família precisa entender que a escola é uma parceira [...] e eu vejo famílias onde existe muito menos rede de apoio. Antigamente, parecia uma grande comunidade para criar uma criança, hoje é uma mãe solo, uma pessoa que se vê sozinha ali com aquela criança, então ela vai tentar contar muito com a escola. Mas a escola vai até a página dois, ela vai até onde é o âmbito de trabalho dela, que é pedagógico”.

Além da separação entre educação parental e educação pedagógica, o avanço das tecnologias incorporou um novo elemento à educação de crianças e jovens: a dependência de telas. O uso exacerbado de telefones e tablets podem ser um problema na hora de desenvolver uma boa relação com seu filho. Crianças que passam muito tempo no mundo tecnológico acabam prestando menos atenção nos pais e, consequentemente, aos ensinamentos. Fernanda alerta para os problemas dessas telas e qual a experiência dela em relação ao assunto: “Eu acho que os pais têm que ter muita atenção ao tempo de uso. De zero a dois (anos), zero (tempo de tela), não tem que usar tela alguma. Três a cinco, uma hora por dia, então eu, por exemplo, na minha escola não tenho tela, eu trabalho com crianças de zero a seis anos, 100% sem tela, porque nessa uma hora eu já presumo que essa criança vai usar (aparelhos eletrônicos) em casa”.

