Eike Batista fecha acordo de delação que prevê R$ 800 mi para Saúde Procuradoria Geral da República quer que o valor da multa, de R$ 800 milhões, sejá repassado ao Ministério da Saúde ao combate do coronavírus

O empresário Eike Batista Ueslei Marcelino/Reuters - 8.8.2019

O empresário Eike Batista fechou acordo de delação premiada com a PGR (Procuradoria Geral da República). O acordo prevê que Batista fique um ano preso em regime fechado e pague multa de R$ 800 milhões.

A intenção da PGR é que todo o valor da multa prioritariamente seja repassado ao Ministério da Saúde, para o combate do coronavírus. Mas o acordo ainda não foi assinado.

As equipes da PGR e do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro trabalham em conjunto na negociação. Pode fazer parte da delação três executivos de bancos, que teriam atuado na tentativa de socorro às suas empresas.