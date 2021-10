Eleita fantasia mais assustadora do Halloween 2021: sair sem máscara Concurso realizado nas capitais do país elegeu por unanimidade o rosto nu como a fantasia mais assombrosa

A- A+

Esqueça as bruxas más, as máscaras dos terroristas mais temidos do mundo e até mesmo as fantasias de caveira, vampiros ou qualquer outra entidade do além. A fantasia que está fazendo todo mundo correr sem nem pensar em olhar para trás é o rosto nu.

Crianças sem máscara: fantasia aterrorizante Freepik

Em um concurso realizado em todas as capitais brasileiras, o rosto nu, sem qualquer tipo de máscara, incluindo face shield, foi o que mais assombrou a população. Em um primeiro momento, caveiras, bruxas e lobisomens andando pelas ruas assustaram um certo número de pessoas, mas ao constatarem que se tratava de uma brincadeira, logo caíam na gargalhada e pediam para tirar selfies. Enquanto isso, a maior parte das pessoas nem sequer notou as fantasias.

Mas quando adultos e crianças surgiram sem máscaras, com os rostos totalmente nus, o medo se instalou de maneira aterrorizante. Correria, gritaria e uma confusão generalizada deixou claro que o que assusta mesmo nos dias de hoje é estar diante de pessoas que exibem bocas e narizes livremente. E você, já escolheu a sua fantasia?

Esta crônica é uma ficção, mas poderia não ser…