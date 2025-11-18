Entenda como o Bolsa Família ajuda milhares de brasileiros a melhorarem de vida Programa do Governo do Brasil fornece renda para famílias em vulnerabilidade social

Bolsa Familia Paraná Lyon Santos/MDS

O Bolsa Família é um programa do Governo do Brasil que oferece auxílio financeiro para milhares de famílias. Ele está disponível para quem possui uma renda mensal igual ou menor a R$218,00 por pessoa e a quantia depende do contexto de cada família. Porém, o valor mínimo corresponde a R$ 600; mas, com o novo adicional, o montante médio do benefício subiu para R$ 683,28.

E caso algum membro da família consiga uma nova fonte de renda e a renda per capita supere os R$218,00, mas ainda seja igual ou inferior a R$706,00, a família entrará na Regra de Proteção, um mecanismo que visa garantir uma transição segura para as famílias que conseguem melhorar sua situação financeira.

‌



Neste caso, o benefício é mantido por até 12 meses e a família continua recebendo metade do valor total a que teria direito inicialmente para assim garantir sua autonomia financeira.

Para saber se você tem direito ou precisa de orientação, acesse gov.br/mds ou procure um CRAS da sua cidade.

*Essa matéria é patrocinada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).