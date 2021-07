Entidades repudiam ataque de Frederik Wassef a jornalista

A- A+

Frederik Wassef enviou mensagem ameaçando jornalista Ueslei Marcelino/Reuters - 24.02.2021

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e a Comissão Nacional de Mulheres da Fenaj divulgaram, neste sábado (10), nota de repúdio à ameaça de Frederik Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro, feita à jornalista Juliana Dal Piva.

Na sexta-feira, a colunista do UOL relatou que Wassef mandou uma mensagem via WhatsApp e com o seguinte conteúdo: "Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo."

As entidades de jornalistas também cobraram que a Comissão de Ética da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) instaure um procedimento disciplinar contra o advogado.

Confira a íntegra da nota.

"A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e a Comissão Nacional de Mulheres da FENAJ repudiam veementemente a ameaça do advogado Frederick Wassef à jornalista do UOL, Juliana Dal Piva.

A jornalista vem desempenhando importante trabalho de investigação e expondo possíveis crimes cometidos por Jair Bolsonaro, com uma série de reportagens e podcast documental, nos quais expôs supostos crimes cometidos pelo presidente da República enquanto Deputado Federal, como a "rachadinha" - apropriação de parte do salário de assessores.

Não aceitaremos que o presidente e seus apoiadores sigam ameaçando jornalistas e colocando suas vidas em risco. Exigimos dos órgãos responsáveis imediata apuração da ameaça e proteção à jornalista.

Cobramos também da Comissão de Ética da OAB instauração de procedimento disciplinar contra o referido advogado.

Basta de ameaças às jornalistas, à imprensa, ao livre exercício do jornalismo e à liberdade de expressão, pilares de qualquer Estado Democrático.

À jornalista Juliana Dal Piva declaramos nosso irrestrito apoio e solidariedade.

Federação Nacional dos Jornalistas - FENAJ

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro

Comissão Nacional de Mulheres da FENAJ"