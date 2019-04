Fabíola Perez, do R7

Enxurrada atinge pelo menos 100 casas e deixa dois mortos no Piauí Muro que represava lagoa em um terreno particular no bairro do Parque Rodoviário, na zona sul de Teresina, se rompeu e causou a tragédia

Reprodução TV Antena 10

Uma enxurrada atingiu mais de 100 casas, deixou duas pessoas mortas e dezenas de feridos no Parque Rodoviário, na zona sul de Teresina, durante a noite da quinta-feira (5). Um muro que represava uma lagoa em um terreno particular no bairro se rompeu e causou uma tragédia na região.

Pelo menos 100 casas atingidas e 40 ficaram totalmente destruídas. As informações são do rerpórter Ravi Marques, da TV Antena 10, filiada da Record TV, em Teresina. Até o momento, as duas vítimas identificadas são uma idosa de 70 anos e uma criança de dois anos.

Equipes da Defesa Civil Municipal, Samu, assistência social e limpeza e Corpo de Bombeiros estão no local para prestar assistência às famílias. No momento, a Prefeitura cadastra as famílias desabrigadas para receber água, alimentos e doações que chegam ao local.

De acordo com a Prefeitura, os trabalhos na região continuarão ainda nesta sexta-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham no local avaliando possíveis riscos. As vítimas estão sendo encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina.

Além do prefeito, os secretários de assistência Social, Samuel Silveira, Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marco Antônio Ayres, o superintendente da SDU Sul, Paulo Lopes e o secretário de Comunicação, Fernando Said, também foram ao local acompanhar a situação.