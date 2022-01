Estúdio News aborda a experiência tecnológica do metaverso

A- A+

Anna Flávia Ribeiro e Christian Perrone Divulgação

O metaverso tão comentado ultimamente e difícil de ser compreendido por muitos é um universo virtual composto por diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, redes sociais, entre outras, que irá proporcionar experiências.

“Metaverso tem a ver com processos, espaço e atividades, dentro da definição, digamos assim, um pouco mais ampla e conceitual, pode ser entendido como expansão dos cinco sentidos humanos através da tecnologia para vivência de experiências”, explica Anna Flávia Ribeiro, fundadora da Tribo Polimata.

O coordenador de estudos sobre metaverso no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio), Christian Perrone, acrescenta “o que realmente vai diferenciar a internet que temos hoje da internet versão metaverso, é justamente essa capacidade de ter experiências, de misturar de alguma forma ou ter uma outra visão que temos do mundo concreto, esse mundo físico que a gente toca, sente cheiros, enxerga as pessoas em três dimensões e as coisas em três dimensões em um espaço digital”.

Perrone acredita que o metaverso virá para suprir nossas necessidades de experiência.

“Estar conectado basicamente desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, faz com que a gente esteja com uma vontade muito grande de experiências tridimensionais, ainda que a gente esteja em nossas casas, ter experiências como tínhamos antigamente com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos, sem se expor”, ressalta o coordenador do ITS Rio.

Anna alerta que esse novo ambiente pode sobrecarregar sensorialmente a psique e haver a dificuldade de separar as realidades e conta que há pessoas que estão ligadas a profundas imersões em metaverso, principalmente na área de games que tem muita dificuldade em se desconectar.

“É quase doloroso para essa galera sair desse estado de imersão em um ambiente de metaverso, onde seu corpo pode tudo, as suas emoções podem tudo, é ilimitada a possibilidade de experiências que você pode viver, o personagem que você pode ser. Essa separação entre aquilo que é concreto e que não é, aquilo que é material e imaterial é um dos maiores problemas sim, que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente e tende a trazer uma confusão psíquica muito grande que nós como sociedade vamos ter que lidar com isso”, completa a fundadora da Tribo Polimata.

