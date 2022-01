Estúdio News aborda como se planejar financeiramente

A- A+

Carol Stange e Ricardo Rocha Divulgação

O ano começa e com ele as dezenas de contas para manter em dia, o planejamento financeiro é um processo importante para administrar as dívidas e não ficar no vermelho. A educadora financeira, Carol Stange, e o professor de finanças do Insper, Ricardo Rocha concordam que o planejamento é para todos e deve ser um hábito.

O primeiro passo é começar e ter consciência. “Para quem não faz, indico que comece agora, mas passe a incorporar pelo menos todo mês de abril junto com sua declaração de renda, o seu balanço pessoal, faça reflexões, quando a gente olha o que ganha ao longo do ano fica espantado e ao mesmo tempo vê se o esforço foi adequado ou não”, indica Ricardo.

O professor acrescenta que dívida boa é aquela que ajuda a construir patrimônio, onde se pode manter o crédito e ter uma fonte em caso de emergência, e destaca a importância de manter o crédito e tentar não se endividar mais do que 20 a 25% da sua renda bruta.

Carol alerta que muitas vezes é preciso dar um passo atrás para ajustar as contas do orçamento, "antes de pensar em mais dinheiro, em multiplica-lo através de investimentos, temos que saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, para onde está indo esse dinheiro e qual nosso nível de endividamento", diz.

Para tomar alguma decisão sobre o que fazer, o mapeamento das despesas é o caminho, independente da ferramenta, seja ela um caderno, uma planilha ou aplicativo. "Precisamos realmente saber para onde está indo o dinheiro, quanto falta e quanto sobra e após esse mapeamento, saber onde atuar, explica a educadora financeira."

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.