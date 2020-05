Estúdio News avalia a situação do sistema de saúde no Brasil Programa recebe a médica intensivista, Lara Kretzer, e o apresentador da Record TV Manaus, Clayton Pascarelli, para discutir o assunto

Lara Kretzer, Gustavo Toledo e Clayton Pascarelli Divulgação

O Brasil se aproxima hoje do registro de 17 mil mortes pelo novo coronavírus e um total de mais de 250 mil confirmados. Com essa crescente no número de casos, o colapso do sistema de saúde se torna uma realidade cada vez mais próxima. Nessa quarta-feira (20), o Estúdio News recebe a médica intensivista, Lara Kretzer, e o jornalista e apresentador da Record TV Manaus, Clayton Pascarelli, para falar sobre o assunto.

Com ao menos 6 estados em situação de colapso, ou seja, quando o sistema não acomoda o número de pacientes que precisam de assistência, os profissionais de saúde se apoiam em um protocolo de triagem para fazer a escolha de quem receberá um respirador ou um leito na UTI. Segundo Kretzer, em uma situação como essa é fundamental identificar quais são os pacientes que vão se beneficiar mais para salvar o maior número de vidas possível, mas esclarece que a idade não é fator determinante.

“Os protocolos internacionais, em grande parte, faziam o uso da idade como critério de desempate, mas sabíamos desde o começo que isso talvez não seria bem recebido pela população brasileira. Então, como resultado de um processo de consulta pública, a gente excluiu a idade como critério. No modelo atual não existe absolutamente nenhuma menção à idade dos pacientes”.

À frente do Balanço Geral Manaus, o jornalista Clayton Pascarelli relatou a situação do estado do Amazonas, que registra uma taxa de 86% de ocupação de leitos de UTI e mais de 1.400 óbitos relacionados a doença.

“A nossa realidade aqui não é fácil. Existe uma distância geográfica entre os municípios que você não encontra em lugar nenhum do Brasil ou talvez do mundo. No interior do Amazonas são quase 10 mil casos confirmados, quase 49% do total do Estado”.

