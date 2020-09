Do R7

Estúdio News debate a Lei Geral de Proteção de Dados neste sábado Transparência no uso das informações e melhor aproveitamento dos dados traz mais segurança tanto às companhias como para pessoas físicas

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) já tem mudado o comportamento das empresas. A tendência é que as companhias sejam mais transparentes e claras quanto ao uso de informações, porém elas podem sofrer impactos econômicos.

No Estúdio News desse sábado (19), Luis Fernando Prado, advogado, especializado em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados e Pedro Nascimento, CEO da MIT Sloan Management Review Brasil falam sobre o tema.

Os dados de internet e dados físicos, armazenados pelas empresas, estarão sujeitos à LGPD e precisarão passar por adequações. Luis Fernando Prado destaca que as empresas precisam perceber o risco de guardar dados, pois pode haver vazamento e uso ou acesso indevido.

“É uma lei que vem para alterar bastante o dia a dia, traz bastantes direitos para nós como pessoas físicas e, para as empresas, traz uma necessidade de mudar a forma como lidam com dados pessoais, seja na coleta ou compartilhamento de dados”, explica.

Do ponto de vista econômico, Pedro Nascimento diz acreditar rque a LGPD poderá provocar maior diferencial competitivo, pois as empresas utilizarão os dados para gerar algum tipo de resultado econômico positivo, seja no atendimento aos clientes ou criação de novos produtos e serviços.

“Sem dúvida nenhuma, no curto prazo, ela vai gerar custos especialmente relacionados à implantação de tecnologia, implantação de políticas e protocolos para atender as previsões da lei. Mas a gente acredita que, a médio ou longo prazo, esse olhar mais detalhado para os dados pode gerar um impacto competitivo, um impacto econômico relevante nas empresas”, afirma.

