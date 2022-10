Estúdio News debate importância do diagnóstico precoce do câncer de mama Encontro desta semana recebe os médicos Raphael Brandão, do Hospital Moriah, e Renato Cagnacci Neto, do A.C. Camargo Center

Raphael Brandão e Renato Cagnacci Neto são os convidados do Estúdio News destra semana Divulgação/Record TV

A campanha Outubro Rosa, anualmente, conscientiza as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Por isso, o Estúdio News desta semana recebe os médicos Renato Cagnacci Neto, mastologista do A.C. Camargo Center, e Raphael Brandão, oncologista do Hospital Moriah, para debater a relevância da identificação rápida da doença.



"O câncer de mama é, disparado, o mais comum entre as mulheres, mais ou menos 25% dos casos de câncer. [São] 60 mil casos por ano, é um problema de saúde muito significativo" aponta o mastologista do A.C. Camargo Cancer Center Renato Cagnacci Neto.

O médico ressalta que o diagnóstico precoce é essencial para ter uma chance boa de cura da doença, e a informação é a principal arma para combatê-la.

Raphael Brandão, oncologista do Hospital Moriah, diz que as pacientes buscam informação relacionadas ao Outubro Rosa de uma forma muito mais ativa do que passiva.

"A paciente não está sentada em casa e absorvendo conhecimento de onde quer que seja, ela está indo atrás e divulgando a causa, chamando a vizinha, chamando o familiar, acho que esse é o grande papel da campanha", relata Brandão.

Por ser uma doença silenciosa, na maioria das vezes, quando os sintomas surgem, não só o do câncer de mama, mas de todos os outros tipos de cânceres, a chance de cura cai. A rotina de exames periódicos é aliada na detecção precoce.

"É necessário ter uma rotina médica, um acompanhamento, mesmo que a pessoa esteja se sentindo maravilhosamente bem, àjs vezes, pode ter alguma coisinha escondida. É importante ter essa consciência de rotina para elas passarem periodicamente nos seus médicos de confiança e fazerem os exames que são necessários, mesmo quando não está sentindo nada", destaca o médico do A.C. Camargo Cancer Center.

O autoexame é importante, porém não é suficiente, segundo explica Brandão. "Muitas mulheres acham que apenas o autoexame é suficiente, o que não é verdade, é importante dizer que quando é notado através do autoexame, provavelmente, esse já é um tumor grande. Então, sem dúvida nenhuma, é ideal que ela faça de acordo com o pedido médico a recomendação que for, a mamografia e outros exames que forem necessários, cada caso é um caso, mas a gente tem um pouco de preocupação de um efeito, tiveram alguns trabalhos mostrando isso, do efeito psicológico da mulher “não estou palpando nada, está tudo bem, vida que segue”, e esse é o risco, completa o oncologista do Hospital Moriah.

