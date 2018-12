Do R7

Estúdio News mostra impactos da embaixada do Brasil em Israel O Brasil seria o terceiro país a instalar sua embaixada em Jerusalém, seguindo os Estados Unidos e a Guatemala

Yossi Shelley, Guilherme Casarões e Tainá Falcão Divulgação

Nesta quarta-feira (19), Tainá Falcão recebe o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Guilherme Casarões, para analisar os impactos que a mudança da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém pode gerar no cenário internacional.

O Brasil seria o terceiro país a mudar sua embaixada para Israel, seguindo os Estados Unidos e a Guatemala. A decisão significaria o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e uma completa mudança na tradição da diplomacia brasileira.

Para o cientista político, esta atitude é muito representativa. "A mudança da embaixada para Israel é muito importante para que Israel possa quebrar o isolamento diplomático ao qual o país foi submetido. Existe um peso simbólico do Brasil na América Latina muito grande. Se o Brasil fizer essa transferência, isso pode gerar um efeito em outros países vizinhos".

Os impactos comerciais desta decisão também são discutidos entre os especialistas. O embaixador apontou uma expectativa de crescimento. "Vocês sabem produzir coisas que nos faltam e podem receber tecnologia que pode ajudar. Israel é um dos primeiros países do mundo da tecnologia, da saúde, da medicina, da segurança. Vamos fazer uma parceria."

