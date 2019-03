Voluntários atenderam crianças em tribo Divulgação

No último dia 17 de fevereiro, cento e cinquenta crianças indígenas tiveram a oportunidade de se consultar com dentistas no estado de Roraima.

Elas são da Comunidade Canauanim, localizada a 30 km da capital, Boa Vista. Além desse atendimento, 700 moradores da aldeia receberam lanches, cestas básicas, consultas médicas e assistência jurídica.

A iniciativa partiu dos profissionais voluntários do programa Unisocial, grupo de apoio a comunidades carentes. As dentistas realizaram aplicação de flúor, e ensinaram as crianças como fazer a escovação correta dos dentes, evitando que doenças como a cárie, apareçam.

Após o atendimento odontológico, os pequenos participaram de uma palestra ministrada pela cirurgiã-dentista, Carlene Bernardes, onde tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância de manter a saúde bucal.

Embora a comunidade fique próxima de Boa Vista, o transporte público na região é precário e, assim, os moradores da aldeia têm grande dificuldade para receber atendimento odontológico.

Carlene conta que os indígenas tinham o costume de se alimentar basicamente de verduras e legumes crus, o que ajudava a limpar os dentes naturalmente, evitando problemas odontológicos como a cárie.

“Hoje em dia, a alimentação de um índio, principalmente das crianças, são acrescentadas altas doses de açúcar, gordura e aditivos artificiais. Esses alimentos contribuem significativamente para que a saúde bucal seja afetada”, explicou a dentista.

Doações de alimento para Canauanim

Ailton Duarte, responsável pelo Unisocial de Roraima, afirma que como a renda dos índios é muito limitada, doações de alimento também são de extrema importância, principalmente para as famílias que têm criança pequena. “Alguns vivem de trabalho artesanal e a grande maioria vive apenas das doações”, disse Ailton.

O programa social leva doações a aldeia de três em três meses. Então, se você também quer ajudar a Comunidade Canauanim, basta entregar as doações na Igreja Universal local, localizada na Avenida Sebastião Diniz, 1201 - Centro - Boa Vista, RR.