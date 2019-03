Ex-governador Beto Richa é preso pela terceira vez

Giuliana Saringer, do R7

Richa foi governador do estado do Paraná Keiny Andrade/Folhapress - 3.6.2015

O ex-governador Beto Richa (PSDB) foi preso pela terceira vez na manhã desta terça-feira (19) pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MPPR (Ministério Público do Paraná).

Richa foi preso sob suspeita de obstrução de Justiça. O tucano foi capturado na fase quatro da Operação Quadro Negro, que apura desvios em repasses para construção de escolas no estado.

Richa se tornou réu em duas ações em fevereiro deste ano: organização criminosa e corrupção passiva no âmbito da Operação Integração, que investiga pagamento de propina a Richa e a outros agentes públicos por empresas de pedágio no Paraná, e por lavagem de dinheiro, em investigação que apura suposto esquema de corrupção envolvendo a concessão de rodovias federais no Paraná entre 1999 e 2018.

O R7 tenta contato com a defesa de Richa.