Ex-governador e mais 34 pessoas são denunciados por corrupção na PB

O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho é denunciado à Justiça Estadão Conteúdo

O Ministério Público do Estado da Paraíba denunciou 35 pessoas, entre elas, o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB-PB), duas deputadas estaduais e cinco ex-secretários e um ex-procurador, sob a suspeita de envolvimento em propinas de R$ 134,2 milhões da Saúde e de outras áreas.

O ex-governador, que comandou o Estado entre 2011 e 2018, teve sua prisão decretada, no dia 17 de dezembro do ano passado, quando foi deflagrada a Operação Calvário.

No dia da ação, o ex-governador estava no exterior e chegou a figurar na lista de procurados da Interpol. Ele se entregou no dia 20 e foi solto no dia seguinte por ordem do ministro Napoleão Nunes Maia, do STJ.

Os denunciados são acusados de participar da "estruturação de um modelo de governança regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes Executivo e Legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou, com maior intensidade, a partirda ascensão do denunciado Ricardo Coutinho ao governo estadual", de acordo com a denúncia.

Para se blindar de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, o grupo teria pagado propinas e utilizado contratos de ‘advocacia preventiva’ ou de ‘advocacia por êxito’ para ocultar a movimentação dos valores.

A denúncia feita por meio do Procurador-Geral de Justiça, promotores integrantes do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) e da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa (CCRIMP), da Paraíba.