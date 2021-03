Ex-ministro da AGU, Medina Osório participa de seminário do IIEDE Evento, realizado nesta quinta (18) e sexta (19), reúne pensadores do direito em tributo à trajetória de Tomás Ramón Fernández

A- A+

Medina Osório vai apresentar a conferência Conceito de Sanção Administrativa no Direito Brasileiro Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) Fábio Medina Osório é uma das presenças confirmadas no Seminário Internacional de Direito Administrativo em Homenagem ao Catedrático Tomás Ramón Fernández, que acontece nesta quinta (18) e sexta-feira (19), com transmissão ao vivo pelo YouTube . Osório, que também responde pela coordenação científica do evento, apresentará a conferência Conceito de Sanção Administrativa no Direito Brasileiro, às 10h desta sexta-feira (19).

O seminário, promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado (IIEDE), reúne pensadores do direito de seis nacionalidades em um tributo à trajetória do catedrático Tomás Ramón Fernández, um dos mais importantes administrativistas da Europa, que fará a conferência de encerramento nesta sexta-feira (19).

Veja quem participa

Além de Fernández (Universidade Complutense de Madri) e Osório (presidente do IIEDE), foram confirmadas as presenças dos seguintes administrativistas: Ricardo Alonso Garcia (Universidade Complutense de Madri), Juan Ramón Fernández Torres (Universidade Complutense de Madri), Germán Fernández Farreres (também da Complutense), Antonio Jimenez Blanco Carrillo de Albornoz (Universidade Politécnica de Madrid), Joan Manuel Trayter Jimenez (Universidade de Gerona), Libardo Rodriguez (Ex-magistrado do Conselho de Estado Colombiano), Juan Carlos Cassagne (Pontifícia Universidade Católica da Argentina), Marçal Justen Filho (Universidade Federal do Paraná), Odete Medauar (Universidade de São Paulo), Vladimir Rocha França (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Ezequiel Cassagne (Pontifícia Universidade Católica Argentina), Alejandro Vergara Blanco (Pontifícia Universidade Católica do Chile) e Allan Brewer Carías (Universidade Central da Venezuela).

A transmissão ao vivo será feita exclusivamente pelo canal Medina Osório no Youtube. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário no Google Forms , e deverão ser ratificadas no chat da transmissão.