Ex-prefeito de Cocal diz que não roubou tanto quanto adversário Em convenção do MDB no domingo (6), José Maria Monção afirmou que pode "ter tirado alguma coisa, dado para os pobres"

Monção diz que é difícil quem rouba para si mesmo Reprodução

O ex-prefeito de Cocal (PI) José Maria Monção (PTB) afirmou em convenção do MDB no domingo (6) que não roubou tanto quanto o atual prefeito da cidade, Rubens Vieira (PSDB).

"Eu fui prefeito três vezes, sei o sofrimento. Mas também não roubei tanto quanto esse aí roubou não. Esse é descarado, está afundando Cocal. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres", afirmou Monção.

O ex-prefeito também disse que dificilmente um político rouba para si mesmo. "Eu quero dizer para vocês que político que rouba, rouba para dar para o povo. É difícil roubar para si. Agora esse roubou pra ele, a maior mansão da cidade de Cocal é a dele", disse Monção.

O MDB oficializou a candidatura de Cristiano Britto para a prefeitura de Cocal durante o evento.

Em nota, a assessoria de Vieira afirmou que o prefeito de Cocal foi surpreendido pelo discurso de Monção.

Leia a nota na íntegra:

"O atual Prefeito do Município de Cocal - PI, Rubens Vieira, foi surpreendido na data hoje com o compartilhamento, em alta dimensão, de trechos de um discurso de ódio e cheio de acusações levianas proferidas por adversário político quando da realização de Convenção Partidária Progressistas e MDB na data de ontem, no Município.

O senhor José Maria Monção, ex-prefeito de Cocal-PI, expôs de maneira confessa um conjunto de irregularidades de seu grupo político, e tentou justificar suas ações realizando uma exposição indevida do atual Prefeito, pelo que merece total REPÚDIO em suas palavras e atos. Hoje, em um dia simbólico, em que se comemora a independência do Brasil, a população brasileira necessita refletir, a partir desse tipo de confissão, e afastar da vida política grupos de pessoas que não estão preocupadas com a causa pública.

O Prefeito Rubens Vieira reafirma o seu compromisso com a população de Cocal, e se encaminha para o encerramento do segundo mandato, em uma gestão comprometida, com a aprovação de quase 80% (oitenta por cento) da população, e, com muitas obras e melhoria de qualidade de vida para a população cocalense.

Esse sim, o povo cocalense, deve ser conhecido e propagado, nacionalmente, em sua dignidade, e lembrado e honrado através de políticas públicas e ações eficazes, como se fez nesses quase 08 (oito) anos.

Assessoria de Rubens Vieira, atual Prefeito de Cocal - PI"