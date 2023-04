Executivos da Record TV visitam presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro O encontro aconteceu no início da tarde, no gabinete da presidência do TJRJ

A- A+

José Carlos Tedesco, diretor-geral de Comunicação e Difusão do Conhecimento do TJRJ; Desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Filho; Desembargador Ricardo Cardozo, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Luiz Cláudio Costa, presidente da Record TV; Fábio Tucilho, diretor-executivo da Record TV Rio; e Sérgio Maciel, diretor institucional da Record TV Rio Divulgação/TJRJ

Na tarde desta quarta-feira (05), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Cardozo.

Acompanhado do diretor-executivo, Fábio Tucilho, e do diretor institucional da Record TV Rio, Sérgio Maciel, Luiz Cláudio ressaltou, durante a visita de cortesia, a importância da comunicação e parceria entre as instituições.

Participaram também, o desembargador Agostinho Teixeira de Almeida Filho e José Carlos Tedesco, diretor-geral de Comunicação e Difusão do Conhecimento, ambos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

À frente da Presidência do TJRJ desde 30 de janeiro de 2023, o desembargador Ricardo Cardozo pretende promover uma reforma administrativa na estrutura do Tribunal e dar continuidade à renovação digital do Poder Judiciário fluminense iniciada na gestão do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira.

O encontro aconteceu no gabinete da presidência do TJRJ.