Executivos e líderes empresariais se reúnem para networking em evento exclusivo em SP Almoço, no dia 18 de fevereiro, terá discussões sobre temas como inovação, superação e conexões estratégicas Brasil|Do R7 04/02/2025 - 12h17 (Atualizado em 05/02/2025 - 11h38 )

Maestro João Carlos Martins é uma das atrações do almoço MARINA MALHEIROS/ESTADÃO CONTEÚDO

O 1º Almoço Empresarial de 2025 do Clube Protagonistas do Brasil com Mastermind & Fórum das Américas será realizado no dia 18 de fevereiro, no Blue Note São Paulo.

O evento reunirá empresários e profissionais de diversas áreas para um encontro voltado ao networking e à troca de experiências estratégicas. A iniciativa se consolidou como um espaço exclusivo de conexões e aprendizado entre lideranças do setor corporativo.

Nesta edição, o presidente da Google Brasil, Fábio Coelho, será um dos palestrantes e abordará temas como inovação, tecnologia e liderança. Considerado um dos executivos mais influentes do país, ele trará reflexões sobre o impacto das transformações digitais nos negócios.

A presença de Coelho oferece aos participantes a oportunidade de acessar insights valiosos diretamente de um dos nomes mais relevantes do setor.

‌



Além dele, o evento contará com a participação especial do maestro João Carlos Martins, renomado mundialmente tanto por sua trajetória na música clássica quanto por sua história de superação.

Sua fala promete inspirar os convidados ao relacionar resiliência e excelência artística com o universo empresarial.

‌



“Teremos o privilégio de ouvir Fábio Coelho e nos emocionar com o maestro João Carlos Martins”, destacou Tadeu Lockermann, CEO do Protagonistas do Brasil.

O Clube Protagonistas do Brasil com Mastermind & Fórum das Américas reúne uma comunidade seletiva de líderes e empreendedores interessados em fortalecer relações e compartilhar conhecimento.

‌



Com encontros periódicos e eventos diferenciados, o grupo se tornou referência em networking de alto nível, proporcionando experiências que vão além do ambiente corporativo tradicional.

Serviço

Data: 18 de fevereiro de 2025

Local: Blue Note, av. Paulista

O evento é exclusivo para membros e seletos convidado