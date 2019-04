Exército expôs blindados e equipamentos no Ibirapuera Exposição que deu início às comemorações dos 371 anos do Exército Brasileiro ocorreu no último final de semana em São Paulo

Crianças e adultos olhavam com curiosidade os blindados e equipamentos Divulgação/Exército Brasileiro

Para comemorar a semana do Exército Brasileiro, o CMSE (Comando Militar do Sudeste) promoveu uma exposição de veículos e ferramentas militares que reuniu centenas de pessoas entre os dias 13 e 14 de abril, no parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Durante a exposição, crianças e adultos puderam ver de perto carros blindados, equipamentos de batalha e também recursos de engenharia e salvamento utilizados pelos militares.

Além da exposição, o Exército Brasileiro ofereceu umas série de serviços para os visitantes como testes de pressão arterial, glicemia e distribuição de kits de higiene bucal e a Banda Sinfônica do Exército também realizou apresentações.

O evento iniciou às comemorações da Semana do Exército, que é celebrado no dia 19 de abril, em que, há 371 anos, ocorreu a Batalha dos Guararapes, com soldados brasileiros que colocaram fim a ocupação holandesa no nordeste, sendo marco histórico para o Exército no Brasil.