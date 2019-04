Do R7

Fabio Wajngarten é o novo chefe da Secom da Presidência Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira; novo titular da pasta vai ser responsável por divulgação da reforma da Previdência Fabio Wajngarten

Wajngarten administrará orçamento de R$ 150 milhões Reprodução/Facebook

Foi publicada nesta sexta-feira (12) a nomeação do empresário Fabio Wajngarten como titular da Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República, órgão ligado à Secretaria de Governo.

A indicação havia sido confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada.

Wajngarten ficará responsável por divulgar ações da Presidência e tem para este ano um orçamento de R$ 150 milhões. O nome dele foi elogiado pelo guru do governo Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a ida de Fabio Wajngarten para a Secom deve levar mais investimentos em campanhas publicitárias de TV sobre a reforma da Previdência, em um gesto de aproximação do governo Bolsonaro com mídia tradicional.

A secretaria era comandada pelo publicitário Floriano Amorim, que assessorava Bolsonaro desde os tempos em que ele era deputado.