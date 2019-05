Feira estudantil vai oferecer 9 mil vagas de emprego para jovens 

Evento acontecerá das 9h às 19h Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress - 23.1.2019

A 22ª edicação da Expo CIEE acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio e pode ser uma boa oportunidades para os estudantes universários que querem conseguir um estágio ou vagas como jovens aprendizes.

O evento é a maior feira estudantil da América Latina, que tem como objetivo capacitar, orientar e dar direcionamento profissional ao público jovem. Neste ano, serão ofertadas 9 mil vagas em São Paulo e na região metropolitanaHaverá espaços para disseminação de conhecimento e entretenimento, como a segunda edicação do Hackaton.

Dentre os temas que serão debatidos no evento estão empreendedorismo, finanças pessoais, inclusão e saúde.

Haverá uma área focada à tecnologia, onde terão acesso à Game Arena, espaço que reunirá simulador de corrida, PS4 PRO, Nintendo Switch, óculos de realidade virtual entre outros.

Também haverá programação focada ao esporte, já que os organizadores do evento consideram que este tema e a carreira estão intimamente ligados.

Entre os palestrantes confirmados, estão Walter Casagrande, ex-jogador de futebol e comentarista esportivo, Fernando Meligeni, ex-tenista profissional brasileiro e comentarista esportivo, André Kfouri, jornalista esportivo brasileiro e apresentador do programa SportsCenter, na ESPN Brasil, e Flavio Prado, jornalista, coach e comentarista.

Além disso, o Museu do Futebol também promove o diálogo Empoderamento Feminino: Mulheres no país do futebol com as educadoras Angélica Ângelo e Débora Oliveira, que integram o núcleo de educação da instituição.

Informações básicas sobre a Expo CIEE:

Data: 23, 24 e 25 de maio

Horário: 09h às 19h

Local: Bienal do Parque Ibirapuera

Preço: gratuito

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial.