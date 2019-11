Filho de Bolsonaro revela logo de partido que presidente quer criar Bolsonaro será o primeiro presidente no exercício do mandato sem legenda desde a redemocratização até a fundação do Aliança pelo Brasil Aliança Pelo Brasil

Reprodução

O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), divulgou nesta terça-feira (12) o logo do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro planeja fundar após deixar o PSL e se tornar o primeiro presidente no exercício do mandato sem legenda desde a redemocratização.

"Consolidando o novo rumo brasileiro e libertando definitivamente a pátria da destruição de valores cristãos e morais, anunciamos a criação do partido Aliança pelo Brasil", escreveu Eduardo em uma das postagens que fez no Twitter sobre a nova legenda.

O deputado afirmou ainda que a sigla trará "solidez" nos princípios conservadores "em defesa dos valores familiares e cristãos, sem amarras da velha política". Para ele, o momento é histórico.

"Você, cidadão comum que cansou de desmandos e de ver seu país destruído em todas as esferas, venha conosco", disse Eduardo ao convocar os eleitores.

Para que a fundação do partido seja oficializada para as eleições municipais de 2020, o Aliança pelo Brasil vai precisar validar quase 500 mil assinaturas até março.